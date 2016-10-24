Şampiyon Eczacıbaşı
Dünya Kulüpler Şampiyonu Eczacıbaşı... Ekibimiz Casalmaggiore’yi yıktı, ikinci kez bu kupayı kazandı.
Eczacıbaşı Vitra tarih yazdı... Turuncu-beyazlılar, Filipinler'de yapılan Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Finalde İtalyan Casalmaggiore ile karşılaşan temsilcimiz, salondan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Kosheleva'nın smaçları, Ognjenovic'in bloklarıyla etkili olan Eczacıbaşı, ilk setten 25-19 galip ayrıldı. İkinci seti 25-20 kazanan İtalyan ekibiydi. Temsilcimiz 25-19'la setlerde öne geçerken, Casalmaggiore 25-22'yle setleri eşitledi. Final setinde üstünlük sağlayan Eczacıbaşı 15-11'le seti kazandı ve maçı kazandı. Ayrıca Eczacıbaşı, turnuvayı 2 kez kazanan ilk kulüp olarak tarihe geçti.
BAKAN'DAN KUTLAMA
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyon Eczacıbaşı ile 3. olan Vakıfbank için tebrik mesajı yayınladı. Kılıç mesajında şu ifadeler yer aldı: "Bu önemli başarılar, ülke voleybolundaki gelişimi de en güzel şekilde gözler önüne seriyor. Voleybolda dünyanın önemli markalarından biri olan Türkiyemizin gelecek yıllarda da büyük başarılara imza atacağına inanıyorum."
BAKAN'DAN KUTLAMA
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyon Eczacıbaşı ile 3. olan Vakıfbank için tebrik mesajı yayınladı. Kılıç mesajında şu ifadeler yer aldı: "Bu önemli başarılar, ülke voleybolundaki gelişimi de en güzel şekilde gözler önüne seriyor. Voleybolda dünyanın önemli markalarından biri olan Türkiyemizin gelecek yıllarda da büyük başarılara imza atacağına inanıyorum."
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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