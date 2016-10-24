 Şampiyon Eczacıbaşı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Şampiyon

    Şampiyon Eczacıbaşı

    Dünya Kulüpler Şampiyonu ... Ekibimiz Casalmaggiore’yi yıktı, ikinci kez bu kupayı kazandı.

    Vitra tarih yazdı... Turuncu-beyazlılar, Filipinler'de yapılan Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Finalde İtalyan Casalmaggiore ile karşılaşan temsilcimiz, salondan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Kosheleva'nın smaçları, Ognjenovic'in bloklarıyla etkili olan Eczacıbaşı, ilk setten 25-19 galip ayrıldı. İkinci seti 25-20 kazanan İtalyan ekibiydi. Temsilcimiz 25-19'la setlerde öne geçerken, Casalmaggiore 25-22'yle setleri eşitledi. Final setinde üstünlük sağlayan Eczacıbaşı 15-11'le seti kazandı ve maçı kazandı. Ayrıca Eczacıbaşı, turnuvayı 2 kez kazanan ilk kulüp olarak tarihe geçti.

    BAKAN'DAN KUTLAMA
    Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyon Eczacıbaşı ile 3. olan Vakıfbank için tebrik mesajı yayınladı. Kılıç mesajında şu ifadeler yer aldı: "Bu önemli başarılar, ülke voleybolundaki gelişimi de en güzel şekilde gözler önüne seriyor. Voleybolda dünyanın önemli markalarından biri olan Türkiyemizin gelecek yıllarda da büyük başarılara imza atacağına inanıyorum."
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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