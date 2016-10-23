 VakıfBank Dünya Üçüncüsü oldu – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    VakıfBank Dünya Üçüncüsü oldu

    VakıfBank Dünya Üçüncüsü oldu

    Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden VakıfBank, Dünya Üçüncüsü oldu.

    Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden şampiyonanın üçüncülük maçında İsviçre'nin Volero Zürih takımıyla karşılaşan VakıfBank, karşılaşmayı 3-1 kazanarak organizasyonu üçüncü tamamlamayı başardı.

    Salon: Mall of Asia
    Hakemler: Arturo Di Giacomo xx (Belçika), Jiang Liu xx (Çin)
    Volero Zürih: Mammadova xx, De Sousa xx, Akinradewo xx, Orlova xx, Rykhliuk xx, Rabadzhieva x (Popovic, Costa x, Zivkovic x, Malkova x)
    VakıfBank: Naz Aydemir Akyol xxx, Gözde Kırdar xxx, Kübra Akman xxx, Slöetjes xxx, Rasic xxx, Ting xxx (Hatice Gizem Örge xx, Hill xx, Cansu Çetin xx)
    Setler: 14-25, 25-21, 22-25, 11-25
    Süre: 92 dakika
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 13:11
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