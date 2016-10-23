VakıfBank Dünya Üçüncüsü oldu
Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden VakıfBank, Dünya Üçüncüsü oldu.
Salon: Mall of Asia
Hakemler: Arturo Di Giacomo xx (Belçika), Jiang Liu xx (Çin)
Volero Zürih: Mammadova xx, De Sousa xx, Akinradewo xx, Orlova xx, Rykhliuk xx, Rabadzhieva x (Popovic, Costa x, Zivkovic x, Malkova x)
VakıfBank: Naz Aydemir Akyol xxx, Gözde Kırdar xxx, Kübra Akman xxx, Slöetjes xxx, Rasic xxx, Ting xxx (Hatice Gizem Örge xx, Hill xx, Cansu Çetin xx)
Setler: 14-25, 25-21, 22-25, 11-25
Süre: 92 dakika
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:11
- Solda Sow sağda Lens
Toplam 4
Yorum
yanlış seçim Bence sağda gökhan gönül, solda caner erkin oynasın hahahahahaha :)
- Zarar verdiğim gün giderim
Toplam 23
Yorum
Serdar Gecen Sezon ki kadroyu bozmayip Nanni nin yerine Lens i aldin tamam, bir de orta sahada oyunu yönlendirecek 10 numara alsaydin bu takim süper.
- Zarar verdiğim gün giderim
Toplam 23
Yorum
I.D.33 Teknik direktöre karisma oyunculara karisma rahat birak onlar islerini yapsinlar sende sana düseni yap SADECE.herseye maydonoz olma!kalirsan
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