Sultanlar sahne alıyor
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:19
- Derin darbe!
Toplam 1
Yorum
Gs Hayır diyenlerin hepsi kendı baskanlarını oraya cıkartıp onun dönemınde sattırmayı planlayan ve pay almak için hayr diyenlerdir ama iyi oldu hadi hayırlısı
- Planımız tuttu
Toplam 1
Yorum
cengızhan bosuna demıyoruz takıma ve hocaya sahıp cıkın dıye yendık dıye soylemıyorum yenılebılırdıkte ama ersun hocaya takıma yonetıme ınanmak lazım hep destek tam destek zamana ıhtıyac var yıne keybedecegımız maclar olacak ancak takıma kotu zamanında destek olmamız lazım
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 33
Yorum
bjk Brumanın kasti faulü kırmızı kartlık hala hakem diyorsunuz utanın arkadaş.
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