 Sultanlar sahne alıyor – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Sultanlar sahne alıyor

    Sultanlar sahne alıyor
    Voleybolda 'Sultanlar Ligi' bugün başlıyor. Program şöyle: 14.00: Halkbank-Seramiksan, 15.00: İdmanocağı- Beşiktaş, 17.00: Çanakkale Bld.-Nilüfer Bld., F.Bahçe-Sarıyer Bld.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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