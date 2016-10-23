Helal olsun size... İkinci kez üst üste!

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı İtalyan temsilcisi Pomi Casalmaggiore'yi 3-2 yenerek üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.

10. Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın finalinde, turnuvaya unvanını korumaya gelen Eczacıbaşı VitrA ile ilk defa katıldığı şampiyonada finale çıkan Pomi Casalmaggiore karşılaştı.

Filipinler'in başkenti Manila'da yapılan maçın başı, takımların karşılıklı sayılarına sahne oldu. Eşitlikle geçilen ilk 16 oyundan sonra karşılaşmaya ağırlığını koyan Eczacıbaşı VitrA, setin ilerleyen bölümünde 17-11 öne geçti. Türk ekibi, Kosheleva'nın smaçları, Ognjenovic'in de bloklarıyla etkili olduğu ilk seti 25-19 kazanarak durumu 1-0'a getirdi.

2015-2016 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Pomi Casalmaggiore, 2. sete 7-0'lık seriyle başladı. Eczacıbaşı VitrA, 22. oyun sonunda farkı 2'ye kadar indirdi (10-12). Fakat savunmasıyla farkın kapanmasına izin vermeyen Pomi Casalmaggiore, bloktan 4 sayı kazandığı 2. seti 25-20 aldı.

3. setin ilk 5 sayısını Eczacıbaşı VitrA kazandı ancak Pomi Casalmaggiore, Fabris ve Tirozzi'nin sayılarıyla sete denge getirdi (11-11). Bu noktadan itibaren 8-3'lük seri yakalayan Eczacıbaşı VitrA, bir daha arkasına bakmadı ve 25-19 aldığı set sonunda 2-1 öne geçti.

Büyük rekabete sahne olan 4. setin ilk 32 oyunu eşitlikle geçildi. İtalyan ekibi, son bölümüne de 20-20 girilen 4. seti, önemli anlarda yaptığı savunmayla 25-22 üstün bitirdi ve maçı final setine taşıdı.

Pomi Casalmaggiore, ilk 12 oyunu eşitlikle tamamlanan final setinde 8-6 üstünlük yakaladı. Fakat art arda bulduğu sayılarla 12-10 öne geçen Eczacıbaşı VitrA, aldığı kritik servis sayılarıyla seti 15-11, maçı da 3-2 kazandı.

Şampiyonayı 2 kez kazanan ilk kulüp

Eczacıbaşı VitrA böylece peş peşe 2. şampiyonluğunu elde etti. Eczacıbaşı ayrıca turnuvayı 2 kez kazanan ilk kulüp oldu.

2010'da Fenerbahçe, 2013'te VakıfBank, 2015 ve 2016'da ise Eczacıbaşı VitrA ile zafere ulaşan Türkiye, 4. kez altın madalya kazanarak Brezilya ile paylaştığı "Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın en başarılı ülkesi" unvanını, tek başına ele geçirdi.