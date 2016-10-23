 Eczacıbaşı rakip tanımıyor – Fotomaç – 23 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Eczacıbaşı rakip tanımıyor

    Eczacıbaşı rakip tanımıyor

    Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda Eczacıbaşı’nın son kurbanı Vakıfbank oldu. Turuncubeyazlılar rakibini 3-1’le geçip 4’te 4 yaptı, adını finale yazdırdı.

    Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Vitra'nın şovu devam ediyor. Grupta oynadığı 3 maçı kazanarak yarı finale yükselen turuncu- beyazlılar, kupadaki diğer temsilcimiz Vakıfbank'a şans tanımadı. Eczacıbaşı yarı finalde karşılaştığı rakibini 3-1 yenerek şampiyonluk mücadelesine hak kazandı. 4'te 4 yapan Eczacıbaşı, bugün saat 14.00'te İtalyan ekibi Pomi Casalmaggiore ile finale çıkacak. Temsilcimiz Eczacıbaşı geçtiğimiz sezon da kazandığı kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürmek için mücadele verecek. Vakıfbank ise saat 08.00'de İsviçre temsilcisi Volero Zürih 3.'lük maçına çıkacak.

    TÜRKİYE'YE KUPAYLA DÖNECEĞİZ
    Eczacıbaşı'nın tecrübeli antrenörü Massimo Barbolini, final maçı öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. Yenilgisiz finale geldiklerini hatırlatan İtalyan hoca, "Bu kupayı üst üste ikinci kez kazanan taraf olmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bir kez daha bu önemli şampiyonluğa ulaşacağız ve 'ye kupayla döneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eczacıbaşı rakip tanımıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.