Eczacıbaşı rakip tanımıyor
Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda Eczacıbaşı’nın son kurbanı Vakıfbank oldu. Turuncubeyazlılar rakibini 3-1’le geçip 4’te 4 yaptı, adını finale yazdırdı.
Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Vitra'nın şovu devam ediyor. Grupta oynadığı 3 maçı kazanarak yarı finale yükselen turuncu- beyazlılar, kupadaki diğer temsilcimiz Vakıfbank'a şans tanımadı. Eczacıbaşı yarı finalde karşılaştığı rakibini 3-1 yenerek şampiyonluk mücadelesine hak kazandı. 4'te 4 yapan Eczacıbaşı, bugün saat 14.00'te İtalyan ekibi Pomi Casalmaggiore ile finale çıkacak. Temsilcimiz Eczacıbaşı geçtiğimiz sezon da kazandığı kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürmek için mücadele verecek. Vakıfbank ise saat 08.00'de İsviçre temsilcisi Volero Zürih 3.'lük maçına çıkacak.
TÜRKİYE'YE KUPAYLA DÖNECEĞİZ
Eczacıbaşı'nın tecrübeli antrenörü Massimo Barbolini, final maçı öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. Yenilgisiz finale geldiklerini hatırlatan İtalyan hoca, "Bu kupayı üst üste ikinci kez kazanan taraf olmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bir kez daha bu önemli şampiyonluğa ulaşacağız ve Türkiye'ye kupayla döneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE KUPAYLA DÖNECEĞİZ
Eczacıbaşı'nın tecrübeli antrenörü Massimo Barbolini, final maçı öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. Yenilgisiz finale geldiklerini hatırlatan İtalyan hoca, "Bu kupayı üst üste ikinci kez kazanan taraf olmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bir kez daha bu önemli şampiyonluğa ulaşacağız ve Türkiye'ye kupayla döneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Eczacıbaşı rakip tanımıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.