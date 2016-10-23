Çorum Belediyespor hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Çarşamba günü oynayacağı Çorum Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Çorum Belediyespor ile yapacağı karşılaşma için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda rejenerasyon çalışması yapıldı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Planımız tuttu
Toplam 10
Yorum
Bravo hocam Riekerink'e teknik direktörlük dersi verdin resmen :) Gerçi onunda hakkını yemeyelim selçuk'u çıkarıp ekmeğine yağ bal sürdü :)
- Zarar verdiğim gün giderim
Toplam 19
Yorum
Alex Şu anda zarar veriyorsunuz mesela gidin o halde
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 27
Yorum
ağlama nazif :) Bu adam ne çok konuşuyor arkadaş, klüp başkanı mı olmak istiyor nedir :)
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