 Çorum Belediyespor hazırlıkları başladı – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Çorum Belediyespor hazırlıkları başladı

    Çorum Belediyespor hazırlıkları başladı

    , Ziraat Kupası’nda Çarşamba günü oynayacağı Çorum Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

    Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda 'ı 1-0 mağlup eden bordo mavililer, Ziraat Kupası 3'üncü turunda Çorum Belediyespor ile yapacağı karşılaşma için Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda rejenerasyon çalışması yapıldı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 13:34
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