Filipin’e Türk damgası
Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden iki temsilcimiz Vakıfbank ve Eczacıbaşı, dün rakiplerine şans tanımadı, yarı finalde eşleşti
DEV MAÇ 08.00'DE
A Grubu'ndaki sınavda Filipin ekibini 25-17, 25-17, 23-25 ve 25-14'lük setlerle yıkan Eczacıbaşı, salondan galip ayrıldı. 3'te 3 yaparak grup lideri olan ve yarı finale yükselen turuncu-beyazlılar, diğer temsilcimiz Vakıfbank ile finale çıkma mücadelesi verecek. İki Türk ekibi, saat 08.00'de başlayacak yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Diğer yarı final karşılaşması da 14.30'da Volero Zürih ile Pomi Casalmaggiore arasında oynanacak.
BİZ FİNALİ ÇOK İSTİYORUZ
Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, bugünkü dev karşılaşmayla ilgili açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, Eczacıbaşı'nın dünyanın en önemli kadrolarından birine sahip olduğunu belirtip, "Ancak bizim kadromuz da en az rakibimiz kadar iyi ve güçlü. Kazanan tarafı küçük farklar belirleyecek. Kim daha çok isterse finale yükselecek" dedi.
BU MAÇI DA KAZANACAĞIZ
Eczacıbaşı'nın Antrenörü Massimo Barbolini de iddialı sözler sarfetti. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını söyleyen İtalyan hoca, "Buraya kadar namağlup gelmeyi başardık. Ülkenin ve dünyanın iki önemli takımının maçı büyük çekişmeye sahne olacak. Bizim gibi onlar da finale çıkmayı hedefliyorlar. Ancak istediklerimizi uyguladığımızda bu maçı da kazanacağız" ifadesini kullandı.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:00
- Riva satışında G.Saray zararda mı?
Toplam 7
Yorum
Emrullah Kusura bakmayın beyler bu adam herşeyin ve neyin ne oldğuna çok güzel farkında zamanında yapılan transferlere bı bakın lutfen. bir durumu olayı kişiyi veya başka v.s şeyleri yazarken olayın kaynağına bakın galatasaray bu yıllık faızı nasıl kapatacak yoksa soylermısınız kaynak olmayınca nasıl olacak ben bu adama hak veriyorum yanlışları illaki vardır hatasız kul olmaz ama bu adam durumu düzeltemye çalıyor inşallah hayırlısı olur...
- İşte alacağı yıllık ücret!
Toplam 1
Yorum
Barca İspanya'da Aldıgı Paranın Yarısı vergiye gidiyo Yani Neymar 7,5m euro alıcak Van persie fenerden 7m euro alıyo
- Ataman faturayı takıma kesti
Toplam 2
Yorum
Galatasaray Ergin Ataman 2 avrupa maçında Koç'lugunun Kabiliyetsizliklerle dolu oldugunu görduk faturayı takıma kesmek yerine takıma yetmeyi denesen daha faydalı olursun burası Galatasaray Burda Suclu Aranmaz Başarı Aranır.
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