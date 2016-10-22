 Filipin’e Türk damgası – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Filipin’e Türk damgası

    Filipin’e Türk damgası

    Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden iki temsilcimiz Vakıfbank ve Eczacıbaşı, dün rakiplerine şans tanımadı, yarı finalde eşleşti

    Filipin'de devam eden 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda rüzgarı... Bu dev organizasyonda mücadele eden iki temsilcimiz rakiplerine şans tanımadı ve yarı finalde birbirlerine rakip oldu. Günün ilk maçına çıkan Vakıfbank'tı. B Grubu'ndaki ekibimiz, Tayland temsilcisi Bangkok Glass'a karşı büyük üstünlük sağladı. Rakibini 25-19, 25-23 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup eden Vakıfbank, grubu ikinci tamamlayarak son 4'e adını yazdırdı. GÜNÜN diğer maçında sahne alan Eczacıbaşı Vitra da ev sahibi Logistics Manila'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

    DEV MAÇ 08.00'DE
    A Grubu'ndaki sınavda Filipin ekibini 25-17, 25-17, 23-25 ve 25-14'lük setlerle yıkan Eczacıbaşı, salondan galip ayrıldı. 3'te 3 yaparak grup lideri olan ve yarı finale yükselen turuncu-beyazlılar, diğer temsilcimiz Vakıfbank ile finale çıkma mücadelesi verecek. İki Türk ekibi, saat 08.00'de başlayacak yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Diğer yarı final karşılaşması da 14.30'da Volero Zürih ile Pomi Casalmaggiore arasında oynanacak.

    BİZ FİNALİ ÇOK İSTİYORUZ
    Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, bugünkü dev karşılaşmayla ilgili açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, Eczacıbaşı'nın dünyanın en önemli kadrolarından birine sahip olduğunu belirtip, "Ancak bizim kadromuz da en az rakibimiz kadar iyi ve güçlü. Kazanan tarafı küçük farklar belirleyecek. Kim daha çok isterse finale yükselecek" dedi.

    BU MAÇI DA KAZANACAĞIZ
    Eczacıbaşı'nın Antrenörü Massimo Barbolini de iddialı sözler sarfetti. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını söyleyen İtalyan hoca, "Buraya kadar namağlup gelmeyi başardık. Ülkenin ve dünyanın iki önemli takımının maçı büyük çekişmeye sahne olacak. Bizim gibi onlar da finale çıkmayı hedefliyorlar. Ancak istediklerimizi uyguladığımızda bu maçı da kazanacağız" ifadesini kullandı.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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