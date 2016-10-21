Vakıfbank’a Zürih engeli

Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden VakıfBank, İsviçre'nin Volero Zürih takımına 3-2 mağlup oldu. Türk temsilcisi, Manila'da devam eden organizasyonda, B Grubu'ndaki 2. maçında setler 25-22, 27-25, 16-25, 12-25 ve 16-14 şeklinde sonuçlandı.