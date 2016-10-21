 Vakıfbank’a Zürih engeli – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Vakıfbank’a Zürih engeli

    Vakıfbank’a Zürih engeli
    Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden VakıfBank, İsviçre'nin Volero Zürih takımına 3-2 mağlup oldu. Türk temsilcisi, Manila'da devam eden organizasyonda, B Grubu'ndaki 2. maçında setler 25-22, 27-25, 16-25, 12-25 ve 16-14 şeklinde sonuçlandı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:41
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