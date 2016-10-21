Vakıfbank’a Zürih engeli
Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden VakıfBank, İsviçre'nin Volero Zürih takımına 3-2 mağlup oldu. Türk temsilcisi, Manila'da devam eden organizasyonda, B Grubu'ndaki 2. maçında setler 25-22, 27-25, 16-25, 12-25 ve 16-14 şeklinde sonuçlandı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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