Eczacıbaşı VitrA yarı finalde

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sekiz puan toplayarak A Grubu'nun birincisi olan ve yoluna namağlup devam eden turuncu-beyazlılar, yarı finalde VakıfBank ile karşılaşacak.



Manila'daki Türk derbisi yarın TSİ 08.00'de Mall of Asia Arena Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Mall of Asia Arena, Manila



Hakemler: Taoufik Boudaya, Vladimir Simonovic



Eczacıbaşı VitrA: Neslihan Demir Güler, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Nilay Özdemir, Tatiana Kosheleva, Maja Ognjenovic, Hande Baladın, Thaisa Daher Pallesi, Tijana Boskovic, Rachael Adams, Gözde Yılmaz, Ceylan Arısan, Simge Şebnem Aköz.



PSL F2 Logistics Manila: Tichaya Boonlert, Alyja Daphnie Santiago, Stephanie Niemer, Yuri Fukuda, Mika Aereen Reyes, Frances Xinia Molina, Jovelyn Gonzaga, Kim Fajardo, Ekaterina Krivets, Lynda Morales, Jennylyn Reyes, Rachel Anne Daquis, Yevgeniya Nyukhalova, Lindsay Stalzer.



Setler: 25-17, 25-17, 23-25, 25-14



Süre: 99 dakika