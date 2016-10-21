 Eczacıbaşı VitrA yarı finalde – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Eczacıbaşı VitrA yarı finalde

    Eczacıbaşı VitrA yarı finalde

    Eczacıbaşı VitrA, gruptaki son maçında ev sahibi PSL F2 Logistics Manila takımını 3-1 mağlup etti.

    2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sekiz puan toplayarak A Grubu'nun birincisi olan ve yoluna namağlup devam eden turuncu-beyazlılar, yarı finalde VakıfBank ile karşılaşacak.

    Manila'daki Türk derbisi yarın TSİ 08.00'de Mall of Asia Arena Salonu'nda oynanacak.

    Salon: Mall of Asia Arena, Manila

    Hakemler: Taoufik Boudaya, Vladimir Simonovic

    Eczacıbaşı VitrA: Neslihan Demir Güler, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Nilay Özdemir, Tatiana Kosheleva, Maja Ognjenovic, Hande Baladın, Thaisa Daher Pallesi, Tijana Boskovic, Rachael Adams, Gözde Yılmaz, Ceylan Arısan, Simge Şebnem Aköz.

    PSL F2 Logistics Manila: Tichaya Boonlert, Alyja Daphnie Santiago, Stephanie Niemer, Yuri Fukuda, Mika Aereen Reyes, Frances Xinia Molina, Jovelyn Gonzaga, Kim Fajardo, Ekaterina Krivets, Lynda Morales, Jennylyn Reyes, Rachel Anne Daquis, Yevgeniya Nyukhalova, Lindsay Stalzer.

    Setler: 25-17, 25-17, 23-25, 25-14

    Süre: 99 dakika

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:47
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