Eczacıbaşı VitrA yarı finalde
Eczacıbaşı VitrA, gruptaki son maçında ev sahibi PSL F2 Logistics Manila takımını 3-1 mağlup etti.
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sekiz puan toplayarak A Grubu'nun birincisi olan ve yoluna namağlup devam eden turuncu-beyazlılar, yarı finalde VakıfBank ile karşılaşacak.
Manila'daki Türk derbisi yarın TSİ 08.00'de Mall of Asia Arena Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Mall of Asia Arena, Manila
Hakemler: Taoufik Boudaya, Vladimir Simonovic
Eczacıbaşı VitrA: Neslihan Demir Güler, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Nilay Özdemir, Tatiana Kosheleva, Maja Ognjenovic, Hande Baladın, Thaisa Daher Pallesi, Tijana Boskovic, Rachael Adams, Gözde Yılmaz, Ceylan Arısan, Simge Şebnem Aköz.
PSL F2 Logistics Manila: Tichaya Boonlert, Alyja Daphnie Santiago, Stephanie Niemer, Yuri Fukuda, Mika Aereen Reyes, Frances Xinia Molina, Jovelyn Gonzaga, Kim Fajardo, Ekaterina Krivets, Lynda Morales, Jennylyn Reyes, Rachel Anne Daquis, Yevgeniya Nyukhalova, Lindsay Stalzer.
Setler: 25-17, 25-17, 23-25, 25-14
Süre: 99 dakika
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:47
- "Pogba, Türkleri hezimete uğrattı"
Toplam 11
Yorum
FanatikBaba Hezimete uğradık doğru da...Aziz ben varken kimse jübile yapamaz diyordu, Van Persie nasıl yaptı jübilesini dün akşam ama?
- G.Saray’da yedek kalmak beni üzmez
Toplam 2
Yorum
GS1905 Bize böyle ADAMLAR lazım. Adamın dibi. Aslan parcası..ileride o mevkide sen olacaksın merak etme. Taraftar olarak senin yeteneklerinden şüphemiz yok...sabret.
- Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Toplam 6
Yorum
mantık Yeter artık, yaptığınız transferlerle, hoca seçimi ile takımı sıradan bir takım yaptınız. Bu gidişle takım ilk 10 bile giremez. İnanın bu haftaki Konya maçında hiç umudum yok. Kesinlikle yenilecekler. Hem de en az iki farklı yenilecekler. Bu yüzden Yönetimin bir an önce istifa etmesi, gelecek olan yönetiminde önümüzdeki yıl için gerekli çalışma yapmasına izin verecektir.
Eczacıbaşı VitrA yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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