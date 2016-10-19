Filede çifte zafer

Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden iki temsilcimiz rakiplerine şans tanımadı. Vakıfbank, Japon Hiroshima Springs'i 3-1, Eczacıbaşı da P.Casalmaggiore'yi 3-0 mağlup etti. Takımlarımız ikinci maçlarına bugün çıkacak. Eczacıbaşı saat 08.00'da Sesc Rio, Vakıfbank da 11.30'da V.Zürih ile karşılaşacak.