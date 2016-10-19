 Filede çifte zafer – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Filede çifte zafer

    Filede çifte zafer
    Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden iki temsilcimiz rakiplerine şans tanımadı. Vakıfbank, Japon Hiroshima Springs'i 3-1, Eczacıbaşı da P.Casalmaggiore'yi 3-0 mağlup etti. Takımlarımız ikinci maçlarına bugün çıkacak. Eczacıbaşı saat 08.00'da Sesc Rio, Vakıfbank da 11.30'da V.Zürih ile karşılaşacak.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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