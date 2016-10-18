VakıfBank’tan ilk maçta 2 rekor

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın açılış maçında Japonya temsilcisi Hisamitsu Springs ile karşılaşan VakıfBank, sahadan 3-1 galip ayrılarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

Sarı-siyahlılar maç boyunca toplam 27 blok sayısı elde ederken, günün en skorer ismi de 28 sayı elde eden Zhu Ting oldu. VakıfBank'ın 27, Zhu Ting'in de 9 blok sayısı aynı zamanda turnuva tarihinin de en yüksek istatistikleri olarak tarihe geçti.



Filipinler'in Manila şehrinde bu sabaha karşı oynanan karşılaşmayla başlayan FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu mücadelesinde VakıfBank, Hisamitsu Springs'i 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ilk setinde rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı-siyahlılar 10-6 ve 20-12'lik geçişlerin ardından 8 blok sayısı elde ettiği seti 25-15 önde tamamladı.



Karşılaşmanın ikinci setini de rahat bir tempoda baştan sona önde götüren VakıfBank, 10-5 ve 20-12'lik bölümler sonrasında seti 25-15 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti. VakıfBank bu sette de rakip hücumlarına karşı iyi blok yerleşimi sağlayarak 9 blok sayısı kazanmayı başardı.

İlk iki setin aksine büyük çekişmeye sahne olan üçüncü setin ilk bölümünde Hisamitsu Springs üstünlüğü vardı. Maça tutunabilmek için büyük çaba harcayan Japon temsilcisi ilk bölümü 10-7 önde geçti. Sonraki bölümde rakibini yakalamayı başaran VakıfBank son bölüme 20-19 önde girdi. Karşılıklı sayıların ardından büyük heyecana sahne olan son bölümde daha az hata yapan ve inatçı savunmasının karşılığını alan Hisamitsu Springs, seti 31-29 kazandı ve setlerde durum 2-1'e geldi.



Dördüncü sete iyi başlayan ve ilk bölümü 10-6 önde geçen taraf VakıfBank oldu. Karşılıklı sayıların ardından son bölüme 20-13 önde giren sarı-siyahlılar, rakibine oyuna dönme şansı vermedi ve seti 25-18, karşılamayı da 3-1 kazanarak ilk maçında 3 puan almayı başardı.



Guidetti: "Şimdi ikinci maça konsantre olabiliriz"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Oldukça iyi bir oyun sergiledik, hatta kaybettiğimiz setteki oyunumuzdan da memnunum. O sette bazı problemler yaşadık ve rakibimiz de inanılmaz bir direnç gösterdi. Sonrasında kontrolü ele alarak maçı kazanmayı başardık. Takım halinde 27 blok sayısı elde ettik ki böylesi bir istatistiğe ilk kez şahit oluyorum. Sonuç olarak iyi başlamak önemliydi ve bugün bunu başardık, şimdi ikinci maça konsantre olabiliriz" dedi.



VakıfBank adına 17 sayıyla maçı tamamlayan ABD'li smaçör Kimberly Hill ise, "Hisamitsu Springs gibi özellikle savunma konusunda üst düzey bir takıma karşı iyi bir mücadele gösterdik. Sorun yaşadığımız anlarda çabuk toparlanmayı başardık ve istediğimizi aldık" diye konuştu.

VakıfBank, gruptaki ikinci maçında 20 Ekim saat 11.30'da İsviçre ekibi Volero Zürich ile karşılaşacak.