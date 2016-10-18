 Vakıfbank H. Springs – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Vakıfbank H. Springs

    Vakıfbank H. Springs
    2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele edecek olan VakıfBank'ın şampiyonluk yolculuğu başlıyor. Bu organizasyonda daha önce 2013'te şampiyonluk, 2011'de ise ikincilik yaşayan sarı-siyahlılar, turnuvanın ilk maçında Hisamitsu Springs ile (Japonya) karşılaşacak. Vakıfbank'ın mücadelesi saati ile 05.00'da başlayacak.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:38
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