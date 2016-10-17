TSYD Kupasında Şampiyon Galatasaray

Mücadele karşılıklı sayılarla başladı. Galatasaray hücumlarına defansıyla karşılık veren Halkbank, aradaki farkı eritmeye çalıştı. Son sayılarda üstünlüğü ele alan Sarı-Kımızılıların 25-20'lik skorla setlerde 1-0 öne geçti.

İkinci sete iki takım da istekli başladı. Filede hakimiyeti sağlayan Galatasaray seti 25-18 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette varlığını daha iyi hissettiren Halkbank, rakibiyle arasındaki farkı 5'e kadar çıkardı. Son sayıların çekişmeli geçtiği mücadelede Halkbank 25-23'lük skorla seti kazanırken durumu da 2-1 yaptı.

Dördüncü sette iki takımın da mücadeleci oyunu vardı. Setin sonlarında Halkbank'ın hatalarını iyi değerlendiren Galatasaray, seti 25-21 maçı da 3-1 kazandı.





Ödül Töreni

Turnuvanın en değerli oyuncusu Galatasaray takımından Nadia Centoni'nin plaketini TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksuverdi.

Üç gün süren turnuvada En İyi Libero seçilen Halkbank oyuncusu Derya Çayırgan'ın ödülünü Halkbank Bayan Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel takdim etti.

En İyi Blokör olan Sinead Jack'ın plaketini TSYD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Alper Bakırcıgil sundu.

İkinci Halkbank'ın kupasını TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi.

Şampiyon Galatasaray ise kupasını TVF Başkanı Özkan Mutlugil ve TSYD Ankara Şubesi Başkanı Kerem Öncel'in elinden aldı.



Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Zeki Bocutcu

Halkbank ANKARA: Hande Naz, Aslıhan, Ana, Ivana, Fulden, Salas, Derya (L), Seda, Tutku Burcu, Eylül, Seda, Ceyda, Pelin

Galatasaray: Seda, Ruseva, Centoni, Güldeniz, Jack, Gamze, Nihan (L), Ada, Leys, Nursevil, Aslı , Işıl

Setler: 20-25, 18-25, 25-23, 21-25

Süre: 1.45 (27, 23, 28, 27)