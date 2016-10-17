TSYD Kupasında Şampiyon Galatasaray
TSYD Ankara Şubesi ile Halkbank Spor Kulübü’nün organizasyonunda gerçekleşen dörtlü kadınlar turnuvasının şampiyonu, Galatasaray oldu.
Mücadele karşılıklı sayılarla başladı. Galatasaray hücumlarına defansıyla karşılık veren Halkbank, aradaki farkı eritmeye çalıştı. Son sayılarda üstünlüğü ele alan Sarı-Kımızılıların 25-20'lik skorla setlerde 1-0 öne geçti.
İkinci sete iki takım da istekli başladı. Filede hakimiyeti sağlayan Galatasaray seti 25-18 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette varlığını daha iyi hissettiren Halkbank, rakibiyle arasındaki farkı 5'e kadar çıkardı. Son sayıların çekişmeli geçtiği mücadelede Halkbank 25-23'lük skorla seti kazanırken durumu da 2-1 yaptı.
Dördüncü sette iki takımın da mücadeleci oyunu vardı. Setin sonlarında Halkbank'ın hatalarını iyi değerlendiren Galatasaray, seti 25-21 maçı da 3-1 kazandı.
Ödül Töreni
Turnuvanın en değerli oyuncusu Galatasaray takımından Nadia Centoni'nin plaketini TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksuverdi.
Üç gün süren turnuvada En İyi Libero seçilen Halkbank oyuncusu Derya Çayırgan'ın ödülünü Halkbank Bayan Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel takdim etti.
En İyi Blokör olan Sinead Jack'ın plaketini TSYD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Alper Bakırcıgil sundu.
İkinci Halkbank'ın kupasını TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi.
Şampiyon Galatasaray ise kupasını TVF Başkanı Özkan Mutlugil ve TSYD Ankara Şubesi Başkanı Kerem Öncel'in elinden aldı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Zeki Bocutcu
Halkbank ANKARA: Hande Naz, Aslıhan, Ana, Ivana, Fulden, Salas, Derya (L), Seda, Tutku Burcu, Eylül, Seda, Ceyda, Pelin
Galatasaray: Seda, Ruseva, Centoni, Güldeniz, Jack, Gamze, Nihan (L), Ada, Leys, Nursevil, Aslı , Işıl
Setler: 20-25, 18-25, 25-23, 21-25
Süre: 1.45 (27, 23, 28, 27)
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:56
- Zirveden çıkan karar operasyon
Toplam 185
Yorum
adalet09 Şaka gibi..Zirveden çıkan sonuca bak hala taraftarı kandırmaya devam ediyorlar tek çare senin ve yönetimin gitmesidir son 3 sezondur taraftara acı çektirdiğiniz yeter..3 sezondur yaptığın yanlış transferler seçtiğin 3. sınıf hocalar geri getirdiğin oyuncular hangi birine sayalım daha fazla 25 milyon tafaftarı acı çektirme bırak Ali KOÇ un önünü aç kulübede taraftarada heyecan gelsin
- Emenike’den dirsek
Toplam 12
Yorum
yorum farki fbli yönetici ve taraftar kardeşlerimiz rakipleriyle uğraşıp şiddete teşvik eder.o da işe yaramaz birbirlerini döver. biraz özeleştiri yaa!
- Beşiktaş'a Rus hakem
Toplam 5
Yorum
Hıdır özdemir Bu hakeme dikkat etmek gerekir kırmizı kartı çok sever
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