 TSYD Kupasında Şampiyon Galatasaray – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Kupasında Şampiyon

    TSYD Kupasında Şampiyon Galatasaray

    Ankara Şubesi ile Halkbank Kulübü’nün organizasyonunda gerçekleşen dörtlü kadınlar turnuvasının şampiyonu, oldu.

    Mücadele karşılıklı sayılarla başladı. hücumlarına defansıyla karşılık veren Halkbank, aradaki farkı eritmeye çalıştı. Son sayılarda üstünlüğü ele alan Sarı-Kımızılıların 25-20'lik skorla setlerde 1-0 öne geçti.

    İkinci sete iki takım da istekli başladı. Filede hakimiyeti sağlayan seti 25-18 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

    Üçüncü sette varlığını daha iyi hissettiren Halkbank, rakibiyle arasındaki farkı 5'e kadar çıkardı. Son sayıların çekişmeli geçtiği mücadelede Halkbank 25-23'lük skorla seti kazanırken durumu da 2-1 yaptı.

    Dördüncü sette iki takımın da mücadeleci oyunu vardı. Setin sonlarında Halkbank'ın hatalarını iyi değerlendiren Galatasaray, seti 25-21 maçı da 3-1 kazandı.

    Ödül Töreni

    Turnuvanın en değerli oyuncusu Galatasaray takımından Nadia Centoni'nin plaketini TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksuverdi.

    Üç gün süren turnuvada En İyi Libero seçilen Halkbank oyuncusu Derya Çayırgan'ın ödülünü Halkbank Bayan Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel takdim etti.

    En İyi Blokör olan Sinead Jack'ın plaketini Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Alper Bakırcıgil sundu.

    İkinci Halkbank'ın kupasını TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi.

    Şampiyon Galatasaray ise kupasını TVF Başkanı ve TSYD Ankara Şubesi Başkanı 'in elinden aldı.

    Salon: TVF Başkent

    Hakemler: İbrahim Ünal, Zeki Bocutcu

    Halkbank ANKARA: Hande Naz, Aslıhan, Ana, Ivana, Fulden, Salas, Derya (L), Seda, Tutku Burcu, Eylül, Seda, Ceyda, Pelin

    Galatasaray: Seda, Ruseva, Centoni, Güldeniz, Jack, Gamze, Nihan (L), Ada, Leys, Nursevil, Aslı , Işıl

    Setler: 20-25, 18-25, 25-23, 21-25

    Süre: 1.45 (27, 23, 28, 27)

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:56
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