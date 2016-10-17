Eczacıbaşı VitrA ilk maçını yarın oynuyor

Bu yıl Eczacıbaşı VitrA'nın başına geçen eski Kadın Milli Takımı Başantrenörü Massimo Barbolini, geçen yıl aynı ekibi Avrupa Şampiyonu yapmıştı.

Eczacıbaşı VitrA'nın gruptaki rakipleri ve maç programı ise şu şekilde:



A GRUBU



Eczacıbaşı VitrA



Pomi Casalmaggiore



Rexona-Sesc Rio



PSL-F2 Logistics Manila



MAÇ PROGRAMI:



18 Ekim 2016 Salı, 11:30, Eczacıbaşı VitrA-Pomi Casalmaggiore



20 Ekim 2016 Perşembe, 08:00, Eczacıbaşı VitrA-Rexona Sesc Rio



21 Ekim 2016 Cuma, 14:00, Eczacıbaşı VitrA-PSL F2 Logistics Manila

BARBOLİNİ: "HEDEFİMİZ BELLİ"



Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Barbolini, turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Amacımız ve hedefimiz belli. Final oynayıp Kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz" dedi.



Menajer Nalan Ural ise "Turnuva sonrası lig başlayacak. Yoğun bir program bizi bekliyor. Eczacıbaşı VitrA'nın karşılığı kupa demektir" şeklinde konuştu.