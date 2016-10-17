 Eczacıbaşı VitrA ilk maçını yarın oynuyor – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Eczacıbaşı VitrA ilk maçını yarın oynuyor

    Eczacıbaşı VitrA ilk maçını yarın oynuyor

    Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'ndaki ilk maçını yarın TSİ 11.30'da Avrupa Şampiyonu İtalyan ekibi Pomi Casalmaggiore ile yapacak.

    Bu yıl Eczacıbaşı VitrA'nın başına geçen eski Kadın Milli Takımı Başantrenörü Massimo Barbolini, geçen yıl aynı ekibi Avrupa Şampiyonu yapmıştı.

    Eczacıbaşı VitrA'nın gruptaki rakipleri ve maç programı ise şu şekilde:

    A GRUBU

    Eczacıbaşı VitrA

    Pomi Casalmaggiore

    Rexona-Sesc Rio

    PSL-F2 Logistics Manila

    MAÇ PROGRAMI:

    18 Ekim 2016 Salı, 11:30, Eczacıbaşı VitrA-Pomi Casalmaggiore

    20 Ekim 2016 Perşembe, 08:00, Eczacıbaşı VitrA-Rexona Sesc Rio

    21 Ekim 2016 Cuma, 14:00, Eczacıbaşı VitrA-PSL F2 Logistics Manila

    BARBOLİNİ: "HEDEFİMİZ BELLİ"

    Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Barbolini, turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Amacımız ve hedefimiz belli. Final oynayıp Kupayı 'ye getirmek istiyoruz" dedi.

    Menajer Nalan Ural ise "Turnuva sonrası lig başlayacak. Yoğun bir program bizi bekliyor. Eczacıbaşı VitrA'nın karşılığı kupa demektir" şeklinde konuştu.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:11
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