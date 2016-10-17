Eczacıbaşı VitrA ilk maçını yarın oynuyor
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'ndaki ilk maçını yarın TSİ 11.30'da Avrupa Şampiyonu İtalyan ekibi Pomi Casalmaggiore ile yapacak.
Eczacıbaşı VitrA'nın gruptaki rakipleri ve maç programı ise şu şekilde:
A GRUBU
Eczacıbaşı VitrA
Pomi Casalmaggiore
Rexona-Sesc Rio
PSL-F2 Logistics Manila
MAÇ PROGRAMI:
18 Ekim 2016 Salı, 11:30, Eczacıbaşı VitrA-Pomi Casalmaggiore
20 Ekim 2016 Perşembe, 08:00, Eczacıbaşı VitrA-Rexona Sesc Rio
21 Ekim 2016 Cuma, 14:00, Eczacıbaşı VitrA-PSL F2 Logistics Manila
BARBOLİNİ: "HEDEFİMİZ BELLİ"
Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Barbolini, turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Amacımız ve hedefimiz belli. Final oynayıp Kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz" dedi.
Menajer Nalan Ural ise "Turnuva sonrası lig başlayacak. Yoğun bir program bizi bekliyor. Eczacıbaşı VitrA'nın karşılığı kupa demektir" şeklinde konuştu.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:11
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 42
Yorum
anti bird Tabiki ısıtmalı stadınız. persie ısına ısına ısıtmış sizin sıtadı :D :D ısıtma tesisatınızın ana beynini persie oluşturuyo :D :D :D
- F.Bahçe 8 çiziyor
Toplam 1
Yorum
Zeki Alper sag çizgide asla oynayamaz hoca takımın eski maçlarını izlememiş ya da hocaya bilgi veren birisi yok
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 19
Yorum
xx abubakar hakkında yazılanları okuyorum çok kisi benim fikrimde, bu adam beşiktaşın santraforu olamaz. daha hala bu adamı destekliyenler herhalde beşiktaşlı değildir.renklilerden olmalılarki ,beşiktaşın puan kaybetmesi için uğrasıyorlar.bir zamanlar fevzi diye bir kalecimiz vardı, onun hatalarından 2 veya 3 sampiyonluk kaçırdık.beşiktaş taraftarı tepki gösterdiğinde. renklilerin köşe yazarları,beşiktaş kendi evladını satarmı diye tepki gösterirlerdi, güya iyilik yapıyormuş gibi kötülük yapıyorlardı.simdide aynı oyun oynanıyor herhalde
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