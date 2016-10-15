 Efeler tırmanışta – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Efeler tırmanışta

    Efeler tırmanışta
    Polonya'da yapılacak 2017 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Takımı, dünya sıralamasında yükselişe geçti. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), dün yaptığı açıklamada Filenin Efeleri'nin 5 basamak yükseldiğini ve 24. sırada yer aldığını ifade etti.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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