Efeler tırmanışta

Polonya'da yapılacak 2017 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Takımı, dünya sıralamasında yükselişe geçti. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), dün yaptığı açıklamada Filenin Efeleri'nin 5 basamak yükseldiğini ve 24. sırada yer aldığını ifade etti.