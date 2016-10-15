 Başkent’te heyecan – Fotomaç – 15 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Başkent’te heyecan

    Başkent’te heyecan
    Kadınlar Dörtlü Voleybol Turnuvası bugün Ankara'da başlıyor. Başkent Salonu'nda yapılacak organizasyonda ev sahibi Halkbank'ın yanı sıra Galatasaray, Bursa Belediye ile Trabzon İdmanocağı yer alacak. İlk günün programı şöyle: 17.00: Halkbank-Trabzon İdmanocağı, 20.00: - Bursa Belediye.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkent’te heyecan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.