 TVF’den dev anlaşma – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    TVF’den dev anlaşma

    TVF’den dev anlaşma
    Voleybol Federasyonu (TVF) dün önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı... Vestel, TVF'nin ana sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin kadın voleybolunda en üst ligi iki sezonluğuna 'Vestel Venus Sultanlar Ligi' adını aldı. Vestel, milli takımların yanı sıra TVF tarafından düzenlenen Efeler Ligi, Kupa Voley, Pro Beach Tour ve diğer organizasyonların da resmi sponsorluklarını üstlendi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:39
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