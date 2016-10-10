Efeler finallerde: 3-2
Erkek Voleybol A Milli Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. tur rövanş karşılaşmasında Portekiz'i deplasmanda 3-2 yendi ve Polonya'da oynanacak finallere katılma hakkı elde etti. Ay-yıldızlılar 21-25, 25-18, 25-19, 20-25 ve 12-15'lik setlerle maçı kazandı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Efeler finallerde: 3-2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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