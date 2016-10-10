Efeler finallerde: 3-2

Erkek Voleybol A Milli Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. tur rövanş karşılaşmasında Portekiz'i deplasmanda 3-2 yendi ve Polonya'da oynanacak finallere katılma hakkı elde etti. Ay-yıldızlılar 21-25, 25-18, 25-19, 20-25 ve 12-15'lik setlerle maçı kazandı.