 Efeler finallerde: 3-2 – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Efeler finallerde: 3-2

    Efeler finallerde: 3-2
    Erkek Voleybol A Milli Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. tur rövanş karşılaşmasında Portekiz'i deplasmanda 3-2 yendi ve Polonya'da oynanacak finallere katılma hakkı elde etti. Ay-yıldızlılar 21-25, 25-18, 25-19, 20-25 ve 12-15'lik setlerle maçı kazandı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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