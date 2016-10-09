 Vakıfbank’tan müthiş açılış – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Vakıfbank’tan müthiş açılış

    Vakıfbank’tan müthiş açılış
    Kadınlar Voleybol Ligi'nin son şampiyonu Vakıfbank, yeni sezon ve Vakıfbank Sarayı'nın açılışını dün gerçekleştirdi. Başkan Osman Demren ile teknik heyet ve oyuncular tam kadro yer aldı. "Bizim açımızdan mutlu bir gün" diyen başkan Demren, "Böyle bir salonu bize hediye ettikleri için Vakıfbank yönetimine minnettarız. Biz kulübümüzü dünyada çok özel bir yerde görüyoruz. Kalite ve başarı açısından herkesten öndeyiz. İnşallah Dünya Kulüpler Şampiyonası'na iyi başlarız, buna inancımız tam" dedi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:21
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