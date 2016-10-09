 Şampiyon Galatasaray – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Şampiyon

    Şampiyon Galatasaray

    HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası final maçında OK Spartak Lijg'i 3 - 0 yenerek şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar böylece 2017 CEV Challenge Cup'a katılım hakkını elde etti.

    Bosna Hersek'in Bjeljina kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası final maçında HDI Sigorta ile Sırbistan'ın OK Spartak Lijg ekibi karşı karşıya geldi.

    Temsilcimiz, rakibini 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenerek Balkan Şampiyonu oldu ve 2017 CEV Challenge Cup'a katılım hakkı kazandı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:27
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