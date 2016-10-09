Şampiyon Galatasaray
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası final maçında OK Spartak Lijg'i 3 - 0 yenerek şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar böylece 2017 CEV Challenge Cup'a katılım hakkını elde etti.
Temsilcimiz, rakibini 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenerek Balkan Şampiyonu oldu ve 2017 CEV Challenge Cup'a katılım hakkı kazandı.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:27
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
galata Sener vardi sinir yapan birde Yasin cikdi simdi...ikiside ayni kanatda oynarsa yandik
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
GS'Lİ volkan-şener-ahmet çalık-mehmet topal-caner-emre mor-tolga-ozan-arda-hakan ç-cenk. (4-4-1-1) tolga-gökhan g.-serdar aziz-h.balta-ismail-yasin-selcuk-topal-volkanşen-oguzhan-m.batdal (yedek kadro) 4-4-1 bana vercekler şu milli takımı elinde inanılmaz kaliteli oyuncular var oyun oynuyon milli takımla resmen. degistir dur yanlısların yüzünden yeniliyoz aklım almıyo cıkardıgı kadroları ayıp türkiyeye. bizi mahfettin şimdi sıra ayyıldızda.
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
DOĞRU SÖZ çok haklsın kardeşim sonuna kadar katılıyorum fatih terim futboldan zerre kadar anlamıyor ve biz bu adama aylık 962 bin lira para ödüyoruz
Şampiyon Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.