 Efeler finaller için kapışacak – Fotomaç – 09 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Efeler finaller için kapışacak

    Efeler finaller için kapışacak
    A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne giden yolda bugün kritik bir maça çıkacak. Ay-yıldızlılar ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Portekiz'e karşı rövanş karşılaşması oynayacak. Saat 20.00'de başlayacak maçta millilerin alacağı her türlü galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyet finalleri garantileyecek.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efeler finaller için kapışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.