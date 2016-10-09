Efeler finaller için kapışacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne giden yolda bugün kritik bir maça çıkacak. Ay-yıldızlılar ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Portekiz'e karşı rövanş karşılaşması oynayacak. Saat 20.00'de başlayacak maçta millilerin alacağı her türlü galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyet finalleri garantileyecek.