 Ay-yıldızlılar, finallere adını yazdırdı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Ay-yıldızlılar, finallere adını yazdırdı

    Ay-yıldızlılar, finallere adını yazdırdı

    , 2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri üçüncü tur rövanş karşılaşmasında Portekiz'i deplasmanda 3-2 yendi ve Polonya'da oynanacak finallere katılma hakkı elde etti.

    Portekiz'in Matosinhos kentinde oynanan müsabakada, Ay-yıldızlılar 21-25, 25-18, 25-19, 20-25 ve 12-15'lik setlerle ev sahibi ekibi 3-2 mağlup etti ve finallere adını yazdırdı.

    Milli takım, Portekiz'i Manisa'da oynanan ilk maçta da 28-26, 25-14 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etmişti.

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
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