Ay-yıldızlılar, finallere adını yazdırdı
Erkek Voleybol A Milli Takımı, 2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri üçüncü tur rövanş karşılaşmasında Portekiz'i deplasmanda 3-2 yendi ve Polonya'da oynanacak finallere katılma hakkı elde etti.
Portekiz'in Matosinhos kentinde oynanan müsabakada, Ay-yıldızlılar 21-25, 25-18, 25-19, 20-25 ve 12-15'lik setlerle ev sahibi ekibi 3-2 mağlup etti ve finallere adını yazdırdı.
Milli takım, Portekiz'i Manisa'da oynanan ilk maçta da 28-26, 25-14 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etmişti.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:23
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
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