Ay-yıldızlılar, finallere adını yazdırdı

Portekiz'in Matosinhos kentinde oynanan müsabakada, Ay-yıldızlılar 21-25, 25-18, 25-19, 20-25 ve 12-15'lik setlerle ev sahibi ekibi 3-2 mağlup etti ve finallere adını yazdırdı.

Milli takım, Portekiz'i Manisa'da oynanan ilk maçta da 28-26, 25-14 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etmişti.