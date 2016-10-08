VakıfBank Kadın Voleybol Takımı sezonu açtı

VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, kulüp yöneticileri, teknik kadro ve sporcuların yer aldı. Sezon açılışıyla, sarı-siyahlıların yeni salonunun da ilk kez görücüye çıktığı bildirildi.

Kulüp başkanı Osman Demren, Türk sporunun uluslararası alanda zirvede yer alması hedefiyle çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir başarı adına istikrarlı bir şekilde yatırımlarımız devam ediyor. En büyük destekçimiz olan VakıfBank'ın inşa ettiği yeni salonumuzda yeni zaferler yaşamak istiyoruz. Türk sporuna ve İstanbul halkına armağan ettiğimiz bu salonda sportif başarıların yanı sıra yetenekli sporcuların da yetişmesi en önemli hedefimizdir. 10 gün sonra başlayacak olan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci kez şampiyon olmak istiyoruz. Takımımızın bunu başaracağına yürekten inanıyorum."

Antrenör Giovanni Guidetti ise elinde dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu aktararak, "VakıfBank'ta, tek bir hedef var, şampiyonluk. Bir kez daha Dünya Şampiyonu olmayı çok istiyoruz. Elimizde dünyanın en iyi kadrolarından biri var. Sezon boyunca karşılaşacağımız rakiplerimiz güçlü olsa da biz bu zorlu mücadeleden istediğimizi alarak çıkacağımıza eminiz. Yeni evimizde çok büyük başarılara atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Gözde Kırdar ise yeni salonu çok uzun süredir beklediğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu salonun inşasını en uzun süre bekleyen kişi sanırım bendim. Daha önceki salonumuz da benim için çok değerli ve her zaman da öyle kalacak. Ancak şimdi dünya standartlarında bir tesise, yeni evimize kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Umuyorum ki arkadaşlarımla bu salona nice şampiyonluklar getireceğiz."

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın 2016-2017 sezonu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Gözde Kırdar, Gizem Özge, Cansu Özbay, Zhu Ting (Çin), Kübra Akman, Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç, Lonneke Sloetjes (Hollanda), Naz Aydemir Akyol, Özge Nur Yurtdagülen, Melis Durul, Kimberly Hill (ABD), Milena Rasic (Sırbistan), Cansu Çetin.