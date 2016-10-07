 Ziraat Bankası- İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 1-3 – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    - : 1-3

    Ziraat Bankası- İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 1-3

    Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kupası Turnuvası ilk maçında , 'nı 3-1 mağlup etti.

    Atatürk Salonu'nda oynan maçın ilk setini 25-23 kazanan 1-0 öne geçti. İkinci sette etkili bir oyun ortaya koyan İstanbul BŞB 25-17'lik galibiyetle skoru eşitledi: 1-1. BŞB, üçüncü seti de 25-18 alarak 2-1 öne geçti. Korakor bir mücadelenin yaşadığı dördüncü seti de 31-29'luk skorla üstün kapatan salondan galibiyetle ayrıldı. İstanbul BŞB yarın aynı salonda saat 16.00'da başlayacak maçta Arkasspor ile kozlarını paylaşacak. Ziraat Bankası da saat 18.00'de Afyon Belediye Yüntaş ile oynayacak.

    SALON: Atatürk

    HAKEMLER: Barış Eren (xx), Samim İkbal (xx)

    ZİRAAT BANKASI: Rauwerdink (xx) - Ersin (x), Vefa (xx), Savani (xx), Dijk (x), Koray (xx), Volkan (x), Cüneyt (xx), Serkan (x)

    İSTANBUL BŞB: Caner (xx)- Rouzier (xxx), Berkan (xx), Antonovich (xxx), Arslan (xxx), Price (xx), Tomislav (xx), Le Goff (xx), Matic (xxx), Marechal (xx), Burak (xx)

    SETLER: 25-23, 17-25, 18-25, 29-31

    SÜRE: 101 dakika (26,22,23,30)

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:44
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