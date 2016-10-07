Ziraat Bankası- İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 1-3

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynan maçın ilk setini 25-23 kazanan Ziraat Bankası 1-0 öne geçti. İkinci sette etkili bir oyun ortaya koyan İstanbul BŞB 25-17'lik galibiyetle skoru eşitledi: 1-1. BŞB, üçüncü seti de 25-18 alarak 2-1 öne geçti. Korakor bir mücadelenin yaşadığı dördüncü seti de 31-29'luk skorla üstün kapatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi salondan galibiyetle ayrıldı. İstanbul BŞB yarın aynı salonda saat 16.00'da başlayacak maçta Arkasspor ile kozlarını paylaşacak. Ziraat Bankası da saat 18.00'de Afyon Belediye Yüntaş ile oynayacak.



SALON: Atatürk



HAKEMLER: Barış Eren (xx), Samim İkbal (xx)



ZİRAAT BANKASI: Rauwerdink (xx) - Ersin (x), Vefa (xx), Savani (xx), Dijk (x), Koray (xx), Volkan (x), Cüneyt (xx), Serkan (x)



İSTANBUL BŞB: Caner (xx)- Rouzier (xxx), Berkan (xx), Antonovich (xxx), Arslan (xxx), Price (xx), Tomislav (xx), Le Goff (xx), Matic (xxx), Marechal (xx), Burak (xx)



SETLER: 25-23, 17-25, 18-25, 29-31



SÜRE: 101 dakika (26,22,23,30)

