TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kupası Voleybol Turnuvası ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynan maçın ilk setini 25-23 kazanan Ziraat Bankası 1-0 öne geçti. İkinci sette etkili bir oyun ortaya koyan İstanbul BŞB 25-17'lik galibiyetle skoru eşitledi: 1-1. BŞB, üçüncü seti de 25-18 alarak 2-1 öne geçti. Korakor bir mücadelenin yaşadığı dördüncü seti de 31-29'luk skorla üstün kapatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi salondan galibiyetle ayrıldı. İstanbul BŞB yarın aynı salonda saat 16.00'da başlayacak maçta Arkasspor ile kozlarını paylaşacak. Ziraat Bankası da saat 18.00'de Afyon Belediye Yüntaş ile oynayacak.
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Barış Eren (xx), Samim İkbal (xx)
ZİRAAT BANKASI: Rauwerdink (xx) - Ersin (x), Vefa (xx), Savani (xx), Dijk (x), Koray (xx), Volkan (x), Cüneyt (xx), Serkan (x)
İSTANBUL BŞB: Caner (xx)- Rouzier (xxx), Berkan (xx), Antonovich (xxx), Arslan (xxx), Price (xx), Tomislav (xx), Le Goff (xx), Matic (xxx), Marechal (xx), Burak (xx)
SETLER: 25-23, 17-25, 18-25, 29-31
SÜRE: 101 dakika (26,22,23,30)
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:44
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Bunlar mı battı, hiç adil olmamış
- "Beşiktaş'tan teklif aldım"
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Tüh :-(
- Oyuncular etkilenmiş
Toplam 8
Yorum
Hazar Ceyhun Boş ve palavra insanların göklere çıkarılmasının örneklerine Türk tarihinde ziyadesiyle rastlarız. Osmanlı böyle yıkıldı, Türkiye Cumhuriyeti de 3 ay önce aynı palavranın pençesinden milletin sağduyusu ile kurtuldu. Yazık bu ülkeye ve millete...
Ziraat Bankası- İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 1-3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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