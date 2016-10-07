 A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'e gitti – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'e gitti

    A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'e gitti

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 3'üncü Raunt rövanş karşılaşmasında Portekiz ile oynayacağı maç için bugün Portekiz'e gitti.

    A Milliler, Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt Salonu'nda oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 28-26, 25-14 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi avantaj yakalamıştı. Milli Takım, her türlü galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyette Polonya'da düzenlenecek olan finallere gitme hakkı kazanacak. Milliler 3-0 veya 3-1'lik bir mağlubiyet alması durumunda ise karşılaşma Altın Set'e gidecek. Maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan Altın Set'i kazanan ekip finallerdeki yerini alacak.

    Portekiz - karşılaşması 09 Ekim 2016 Pazar günü TSİ 20.00'de Portekiz'in Norte bölgesine bağlı olan Matosinhos'da, Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos Salonu'nda oynanacak.

    Millilerin Portekiz kafilesinde şu isimler yer alıyor;

    Baş Antrenör Emanuele Zanini

    -Oyuncular-

    Baturalp Burak Güngör - Ziraat Bankası Spor Kulübü

    Burutay Subaşı - Halkbank Spor Kulübü

    Caner Dengin - Halkbank Spor Kulübü

    Faik Samet Güneş - Halkbank Spor Kulübü

    Gökhan Gökgöz - Arkas Spor Kulübü

    Hasan Yeşilbudak - Halkbank Spor Kulübü

    İbrahim Emet - Spor Kulübü

    Kadir Cin - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

    Metin Toy - Spor Kulübü

    Mustafa Oğuz Ramazanoğlu - Arkas Spor Kulübü

    Ulaş Kıyak - Ziraat Bankası Spor Kulübü

    Vahit Emre Savaş - Ziraat Bankası Spor Kulübü

    Yiğit Gülmezoğlu - Arkas Spor Kulübü

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 13:15
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