A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'e gitti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 3'üncü Raunt rövanş karşılaşmasında Portekiz ile oynayacağı maç için bugün Portekiz'e gitti.
Portekiz - Türkiye karşılaşması 09 Ekim 2016 Pazar günü TSİ 20.00'de Portekiz'in Norte bölgesine bağlı olan Matosinhos'da, Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos Salonu'nda oynanacak.
Millilerin Portekiz kafilesinde şu isimler yer alıyor;
Baş Antrenör Emanuele Zanini
-Oyuncular-
Baturalp Burak Güngör - Ziraat Bankası Spor Kulübü
Burutay Subaşı - Halkbank Spor Kulübü
Caner Dengin - Halkbank Spor Kulübü
Faik Samet Güneş - Halkbank Spor Kulübü
Gökhan Gökgöz - Arkas Spor Kulübü
Hasan Yeşilbudak - Halkbank Spor Kulübü
İbrahim Emet - Fenerbahçe Spor Kulübü
Kadir Cin - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Metin Toy - Fenerbahçe Spor Kulübü
Mustafa Oğuz Ramazanoğlu - Arkas Spor Kulübü
Ulaş Kıyak - Ziraat Bankası Spor Kulübü
Vahit Emre Savaş - Ziraat Bankası Spor Kulübü
Yiğit Gülmezoğlu - Arkas Spor Kulübü
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:15
- Harika çocuk
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞLI MESSİ YAŞLANACAK DİYE KORKANLAR ÜZÜLMEYİN.. :-))
- Sonuna kadar Yanal
Toplam 1
Yorum
TS ersun hocayla en kötü 5 sene bu takımın başında kalması gerekiyor. 2 yılında güçlü bir kadro 3 yılında şampiyonluğa oynayan bir kadro 4 ve 5 yılında avrupada kademe atalatan sürekli yukarıya tırmna bir kadro kurucagına inanıyorum.
- Önder Turacı bıçaklandı
Toplam 1
Yorum
fbli allah acıl sıfa versın
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