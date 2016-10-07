A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'e gitti

A Milliler, Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 28-26, 25-14 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi avantaj yakalamıştı. Milli Takım, her türlü galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyette Polonya'da düzenlenecek olan finallere gitme hakkı kazanacak. Milliler 3-0 veya 3-1'lik bir mağlubiyet alması durumunda ise karşılaşma Altın Set'e gidecek. Maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan Altın Set'i kazanan ekip finallerdeki yerini alacak.

Portekiz - Türkiye karşılaşması 09 Ekim 2016 Pazar günü TSİ 20.00'de Portekiz'in Norte bölgesine bağlı olan Matosinhos'da, Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos Salonu'nda oynanacak.



Millilerin Portekiz kafilesinde şu isimler yer alıyor;



Baş Antrenör Emanuele Zanini



-Oyuncular-



Baturalp Burak Güngör - Ziraat Bankası Spor Kulübü



Burutay Subaşı - Halkbank Spor Kulübü



Caner Dengin - Halkbank Spor Kulübü



Faik Samet Güneş - Halkbank Spor Kulübü



Gökhan Gökgöz - Arkas Spor Kulübü



Hasan Yeşilbudak - Halkbank Spor Kulübü



İbrahim Emet - Fenerbahçe Spor Kulübü



Kadir Cin - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü



Metin Toy - Fenerbahçe Spor Kulübü



Mustafa Oğuz Ramazanoğlu - Arkas Spor Kulübü



Ulaş Kıyak - Ziraat Bankası Spor Kulübü



Vahit Emre Savaş - Ziraat Bankası Spor Kulübü



Yiğit Gülmezoğlu - Arkas Spor Kulübü