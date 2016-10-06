TSYD Kupası'nda ilk maçı Halkbank kazandı
Halkbank Spor Kulübü ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 2. Voleybol Turnuvası başladı.
TSYD Ankara Şubesi Başkanı Kerem Öncel, yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerin izlediği maçta Halkbank, ligin yeni ekiplerinden MSK Urfa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk iki setinde MSK Urfa takımının üstünlüğü vardı. Blok ve serviste etkili oynayan Yeşil-Sarılılar, 25-22 ve 25-18'lik set sayılarıyla 2-0 öne geçti. Manşet sorununu çözen, file önünde etkinliğini artıran Halkbank, 23-25 ve 15-25'lik skorlarla eşitliği sağlayarak, mücadeleyi final setine taşıdı.
Tie-break setini 8-15 kazanan Başkent ekibi, maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Turnuvada yarın saat 19:00'da İran ekibi Kalleh Amol ile MSK Urfa takımları karşı karşıya gelecek.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Çetin Ok, Ali Sarıkuzu
MSK Urfa: Jovanovic, Stoilovic, Onur, Taha, Faik, Mehmet, Murat (L), Engin, Kaan, Bünyamin
Halkbank Ankara: Resul, Demian, Akrem, Kemal, Miljkovic, Dick Kooy, Sencer (L), Abdullah, Mohamed, Yasin
Setler: 25-22, 25-18, 23-25, 15-25, 8-15
Süre: 25, 25, 28, 24, 14
Kaynak: DHA
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:44
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