TSYD Kupası'nda ilk maçı Halkbank kazandı

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Kerem Öncel, yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerin izlediği maçta Halkbank, ligin yeni ekiplerinden MSK Urfa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk iki setinde MSK Urfa takımının üstünlüğü vardı. Blok ve serviste etkili oynayan Yeşil-Sarılılar, 25-22 ve 25-18'lik set sayılarıyla 2-0 öne geçti. Manşet sorununu çözen, file önünde etkinliğini artıran Halkbank, 23-25 ve 15-25'lik skorlarla eşitliği sağlayarak, mücadeleyi final setine taşıdı.



Tie-break setini 8-15 kazanan Başkent ekibi, maçtan 3-2 galip ayrıldı.



Turnuvada yarın saat 19:00'da İran ekibi Kalleh Amol ile MSK Urfa takımları karşı karşıya gelecek.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Çetin Ok, Ali Sarıkuzu

MSK Urfa: Jovanovic, Stoilovic, Onur, Taha, Faik, Mehmet, Murat (L), Engin, Kaan, Bünyamin

Halkbank Ankara: Resul, Demian, Akrem, Kemal, Miljkovic, Dick Kooy, Sencer (L), Abdullah, Mohamed, Yasin

Setler: 25-22, 25-18, 23-25, 15-25, 8-15

Süre: 25, 25, 28, 24, 14