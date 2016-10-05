 Efeler filede Portekiz’le – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Efeler filede Portekiz’le

    Efeler filede Portekiz’le
    Voleybol Federasyonu başkanı Özkan Mutlugil, Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçta 3-0 yendikleri Portekiz'den rövanşta vizeyi alıp finallere katılmak istediklerini bildirdi. Şampiyona Polonya'da düzenlenecek ve Filenin Efeleri, pazar günü Portekiz'e 3-0 veya 3-1 yenilirse Avrupa Voleybol Şampiyonası'na gidecek ekibi altın set belirleyecek.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
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