Efeler filede Portekiz’le
Voleybol Federasyonu başkanı Özkan Mutlugil, Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçta 3-0 yendikleri Portekiz'den rövanşta vizeyi alıp finallere katılmak istediklerini bildirdi. Şampiyona Polonya'da düzenlenecek ve Filenin Efeleri, pazar günü Portekiz'e 3-0 veya 3-1 yenilirse Avrupa Voleybol Şampiyonası'na gidecek ekibi altın set belirleyecek.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Efeler filede Portekiz’le haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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