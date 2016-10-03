 Türkiye: 3 Portekiz: 0 – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    : 3 Portekiz: 0

    Türkiye: 3 Portekiz: 0
    A Milli Erkek Voloybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Finalleri yolunda dün karşılaştığı Portekiz'e şans tanımadı. Manisa'da oynanan maçta rakibini 3-0 yenen ay-yıldızlılar, 9 Ekim'de Portekiz'e rövanşa çıkacak.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:31
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