Türkiye: 3 Portekiz: 0
A Milli Erkek Voloybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Finalleri yolunda dün karşılaştığı Portekiz'e şans tanımadı. Manisa'da oynanan maçta rakibini 3-0 yenen ay-yıldızlılar, 9 Ekim'de Portekiz'e rövanşa çıkacak.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Türkiye: 3 Portekiz: 0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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