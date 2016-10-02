Millilerden müthiş zafer
Polonya’da düzenlenecek olan CEV 2017 A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri’ne giden yolda son etap olan CEV 2017 A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 3. Raunt’taki ilk maçında Türkiye evinde Portekiz’i 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı, 09 Ekim 2016 Pazar günü Portekiz'in Norte bölgesine bağlı olan Matosinhos'da, Matosinhos Salonu'nda, Türkiye saati ile 20.00'de oynanacak.
Milliler, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, Polonya'da düzenlenecek olan CEV 2017 A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip finallerdeki yerini alacak.
Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya) xx, Sanja Miklosic (Slovenya) xx
Türkiye: Ulaş xxx, Samed xxx, Burak xxx, Gökhan xxx, İbrahim xxx, Metin xxx, Hasan (L) xxx, (Burutay xxx, Yiğit xx, Emre xx)
Portekiz: Tavares x, Alex xx, Filip x, Marco x, Simoes xx, Keller Gil xx, Casas (L) x, (Sequeira xx, Fidalgo xx, Violas x, Oliveira xx)
Setler: 28-26, 25-14, 25-22
Süre: 84 dakika (32, 24, 28 )
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:56
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 11
Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
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