 Millilerden müthiş zafer – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Millilerden müthiş zafer

    Millilerden müthiş zafer

    Polonya’da düzenlenecek olan CEV 2017 A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri’ne giden yolda son etap olan CEV 2017 A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 3. Raunt’taki ilk maçında evinde Portekiz’i 3-0 mağlup etti.

    Turgutlu Yıldırım Beyazıt Salonu'ndaki müsabakanın setleri 28-26, 25-14 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi. Salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler, Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluştururken, yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibi büyük destek verdi. Maçtan sonra A Milli Takım, galibiyet sevincini seyircilerle kutladı.

    Karşılaşmanın rövanşı, 09 Ekim 2016 Pazar günü Portekiz'in Norte bölgesine bağlı olan Matosinhos'da, Matosinhos Salonu'nda, saati ile 20.00'de oynanacak.

    Milliler, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, Polonya'da düzenlenecek olan CEV 2017 A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip finallerdeki yerini alacak.

    Salon: Yıldırım Beyazıt
    Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya) xx, Sanja Miklosic (Slovenya) xx
    Türkiye: Ulaş xxx, Samed xxx, Burak xxx, Gökhan xxx, İbrahim xxx, Metin xxx, Hasan (L) xxx, (Burutay xxx, Yiğit xx, Emre xx)
    Portekiz: Tavares x, Alex xx, Filip x, Marco x, Simoes xx, Keller Gil xx, Casas (L) x, (Sequeira xx, Fidalgo xx, Violas x, Oliveira xx)
    Setler: 28-26, 25-14, 25-22
    Süre: 84 dakika (32, 24, 28 )
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:56
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