 Voleybolda ilk hafta programı belli oldu – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Voleybolda ilk hafta programı belli oldu

    Voleybolda ilk hafta programı belli oldu

    Voleybolda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde 2016-2017 sezonu ilk haftasının programı belli oldu.

    Sultanlar Ligi'nin ilk haftasındaki VakıfBank- karşılaşması, VakıfBank'ın Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olması nedeniyle 2 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

    Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde program şöyle:

    - Sultanlar Ligi

    23 Ekim Pazar:

    14.00 Halkbank-Manisa Seramiksan

    15.00 Trabzon İdmanocağı-

    17.00 -Sarıyer Belediyespor

    17.00 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor

    27 Ekim Perşembe:

    17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA

    - Efeler Ligi

    22 Ekim Cumartesi:

    13.00 Maliye Milli Piyango-

    14.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor

    15.00 Ziraat Bankası-Arkas

    16.00 Afyon Belediyespor-Şanlıurfa Memleket Spor

    17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş

    17.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:57
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