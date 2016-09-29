Voleybolda ilk hafta programı belli oldu

Sultanlar Ligi'nin ilk haftasındaki VakıfBank-Galatasaray karşılaşması, VakıfBank'ın Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olması nedeniyle 2 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde program şöyle:

- Sultanlar Ligi

23 Ekim Pazar:

14.00 Halkbank-Manisa Seramiksan

15.00 Trabzon İdmanocağı-Beşiktaş

17.00 Fenerbahçe-Sarıyer Belediyespor

17.00 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor

27 Ekim Perşembe:

17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA

- Efeler Ligi

22 Ekim Cumartesi:

13.00 Maliye Milli Piyango-Fenerbahçe

14.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor

15.00 Ziraat Bankası-Arkas Spor

16.00 Afyon Belediyespor-Şanlıurfa Memleket Spor

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş

17.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta