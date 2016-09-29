Voleybolda ilk hafta programı belli oldu
Voleybolda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde 2016-2017 sezonu ilk haftasının programı belli oldu.
Sultanlar Ligi'nin ilk haftasındaki VakıfBank-Galatasaray karşılaşması, VakıfBank'ın Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olması nedeniyle 2 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde program şöyle:
- Sultanlar Ligi
23 Ekim Pazar:
14.00 Halkbank-Manisa Seramiksan
15.00 Trabzon İdmanocağı-Beşiktaş
17.00 Fenerbahçe-Sarıyer Belediyespor
17.00 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor
27 Ekim Perşembe:
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA
- Efeler Ligi
22 Ekim Cumartesi:
13.00 Maliye Milli Piyango-Fenerbahçe
14.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor
15.00 Ziraat Bankası-Arkas Spor
16.00 Afyon Belediyespor-Şanlıurfa Memleket Spor
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş
17.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:57
- Galatasaray tempo artırdı
Toplam 6
Yorum
No comment Bruma 12 km mi koşuyor ? sadece ani driplingleri var o kadar 12 km koşsa zaten galatasarayda oynamaz...
- Ah be Kartalım!
Toplam 5
Yorum
4 grup 4. hayırlı olsun 3. lük büyük başarı olur mucize olur
- Emenike’yi arkaya kaçır
Toplam 3
Yorum
HKAN34 ÇOK İYİ MAÇ OLACAK AMA BURASI KADIKÖY BURADAN ÇIKIŞ YOK
Voleybolda ilk hafta programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.