 Milli Takım Hollanda’da – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Milli Takım Hollanda’da

    Milli Takım Hollanda’da
    A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV 2017 A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 2.Raunt E Grubu maçları için Hollanda'ya gitti. Ay-yıldızlılar, ilk maçını yarın Belarus, 2. maçını da cumartesi günü Avusturya, 3. maçını da pazar günü Hollanda ile yapacak.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:56
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