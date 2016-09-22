Milli Takım Hollanda’da

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV 2017 A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 2.Raunt E Grubu maçları için Hollanda'ya gitti. Ay-yıldızlılar, ilk maçını yarın Belarus, 2. maçını da cumartesi günü Avusturya, 3. maçını da pazar günü Hollanda ile yapacak.