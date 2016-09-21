Milliler Hollanda'ya gitti

15-17 Eylül 2016 tarihleri arasında Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynadığı ilk karşılaşmalarda Avusturya'yı 3-1, Belarus'u 3-0'la geçen millilerimiz, Hollanda'ya ise 3-2 mağlup olmuştu.

23-25 Eylül 2016 tarihleri arasında Hollanda'nın Koog aan de zaan bölgesinde, Topsportcentrum De Koog spor salonunda oynanacak olan 2'nci Raunt E Grubu rövanş karşılaşmalarının maç takvimi şöyle;



23 EYLÜL 2016 CUMA



18.00 Türkiye - Belarus



20.30 Avusturya - Hollanda



24 EYLÜL 2016 CUMARTESİ



18.00 Belarus - Hollanda



20:30 Türkiye - Avusturya



25 EYLÜL 2016 PAZAR



16.30 Hollanda - Türkiye



19.00 Belarus - Avusturya



Millilerin Hollanda kafilesinde şu isimler yer alıyor;



Kafile Başkanı: Ahmet Göksu



Baş Antrenör: Emanuele Zanini



OYUNCULAR



Baturalp Burak Güngör Ziraat Bankası Spor Kulübü



Burutay Subaşı Halkbank Spor Kulübü



Caner Dengin Halkbank Spor Kulübü



Faik Samet Güneş Halkbank Spor Kulübü



Gökhan Gökgöz Arkas Spor Kulübü



Hasan Yeşilbudak Halkbank Spor Kulübü



İbrahim Emet Fenerbahçe Spor Kulübü



Kadir Cin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü



Metin Toy Fenerbahçe Spor Kulübü



Mustafa Koç Arkas Spor Kulübü



Mustafa Oğuz Ramazanoğlu Arkas Spor Kulübü



Ulaş Kıyak Ziraat Bankası Spor Kulübü



Vahit Emre Savaş Ziraat Bankası Spor Kulübü



Yiğit Gülmezoğlu Arkas Spor Kulübü



A Milli Erkek Voleybol Takımı, rövanş karşılaşmalarının sonunda grubunu birinci bitirmesi halinde, 30'uncusu düzenlenecek olan 2017 A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazanacak.



Milliler, rövanş karşılaşmalarının ardından puan tablosunda ikinci sırada yer almaları halinde, B Grubu'nu ikinci sırada bitirecek olan takımla 01-09 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek 3'üncü Raunt Elemeleri'nde karşılaşacak.



Biri kendi evinde, diğeri deplasmanda olmak üzere iki maç üzerinden oynanacak olan 3'üncü Raunt'da rakibini eleyen 3 ekip daha Polonya vizesi almış olacak.