 Milliler Hollanda'ya gitti – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Milliler Hollanda'ya gitti

    Milliler Hollanda'ya gitti

    CEV 2017 A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 2'nci Raunt E Grubu'nda ülkemizi temsil eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün rövanş karşılaşmaları için Hollanda'ya gitti.

    15-17 Eylül 2016 tarihleri arasında Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt Salonu'nda oynadığı ilk karşılaşmalarda Avusturya'yı 3-1, Belarus'u 3-0'la geçen millilerimiz, Hollanda'ya ise 3-2 mağlup olmuştu.

    23-25 Eylül 2016 tarihleri arasında Hollanda'nın Koog aan de zaan bölgesinde, Topsportcentrum De Koog spor salonunda oynanacak olan 2'nci Raunt E Grubu rövanş karşılaşmalarının maç takvimi şöyle;

    23 EYLÜL 2016 CUMA

    18.00 - Belarus

    20.30 Avusturya - Hollanda

    24 EYLÜL 2016 CUMARTESİ

    18.00 Belarus - Hollanda

    20:30 Türkiye - Avusturya

    25 EYLÜL 2016 PAZAR

    16.30 Hollanda - Türkiye

    19.00 Belarus - Avusturya

    Millilerin Hollanda kafilesinde şu isimler yer alıyor;

    Kafile Başkanı: Ahmet Göksu

    Baş Antrenör: Emanuele Zanini

    OYUNCULAR

    Baturalp Burak Güngör Ziraat Bankası Spor Kulübü

    Burutay Subaşı Halkbank Spor Kulübü

    Caner Dengin Halkbank Spor Kulübü

    Faik Samet Güneş Halkbank Spor Kulübü

    Gökhan Gökgöz Arkas Spor Kulübü

    Hasan Yeşilbudak Halkbank Spor Kulübü

    İbrahim Emet Spor Kulübü

    Kadir Cin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

    Metin Toy Spor Kulübü

    Mustafa Koç Arkas Spor Kulübü

    Mustafa Oğuz Ramazanoğlu Arkas Spor Kulübü

    Ulaş Kıyak Ziraat Bankası Spor Kulübü

    Vahit Emre Savaş Ziraat Bankası Spor Kulübü

    Yiğit Gülmezoğlu Arkas Spor Kulübü

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, rövanş karşılaşmalarının sonunda grubunu birinci bitirmesi halinde, 30'uncusu düzenlenecek olan 2017 A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazanacak.

    Milliler, rövanş karşılaşmalarının ardından puan tablosunda ikinci sırada yer almaları halinde, B Grubu'nu ikinci sırada bitirecek olan takımla 01-09 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek 3'üncü Raunt Elemeleri'nde karşılaşacak.

    Biri kendi evinde, diğeri deplasmanda olmak üzere iki maç üzerinden oynanacak olan 3'üncü Raunt'da rakibini eleyen 3 ekip daha Polonya vizesi almış olacak.

    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:13
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