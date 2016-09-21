Milliler Hollanda'ya gitti
CEV 2017 A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 2'nci Raunt E Grubu'nda ülkemizi temsil eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün rövanş karşılaşmaları için Hollanda'ya gitti.
23-25 Eylül 2016 tarihleri arasında Hollanda'nın Koog aan de zaan bölgesinde, Topsportcentrum De Koog spor salonunda oynanacak olan 2'nci Raunt E Grubu rövanş karşılaşmalarının maç takvimi şöyle;
23 EYLÜL 2016 CUMA
18.00 Türkiye - Belarus
20.30 Avusturya - Hollanda
24 EYLÜL 2016 CUMARTESİ
18.00 Belarus - Hollanda
20:30 Türkiye - Avusturya
25 EYLÜL 2016 PAZAR
16.30 Hollanda - Türkiye
19.00 Belarus - Avusturya
Millilerin Hollanda kafilesinde şu isimler yer alıyor;
Kafile Başkanı: Ahmet Göksu
Baş Antrenör: Emanuele Zanini
OYUNCULAR
Baturalp Burak Güngör Ziraat Bankası Spor Kulübü
Burutay Subaşı Halkbank Spor Kulübü
Caner Dengin Halkbank Spor Kulübü
Faik Samet Güneş Halkbank Spor Kulübü
Gökhan Gökgöz Arkas Spor Kulübü
Hasan Yeşilbudak Halkbank Spor Kulübü
İbrahim Emet Fenerbahçe Spor Kulübü
Kadir Cin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Metin Toy Fenerbahçe Spor Kulübü
Mustafa Koç Arkas Spor Kulübü
Mustafa Oğuz Ramazanoğlu Arkas Spor Kulübü
Ulaş Kıyak Ziraat Bankası Spor Kulübü
Vahit Emre Savaş Ziraat Bankası Spor Kulübü
Yiğit Gülmezoğlu Arkas Spor Kulübü
A Milli Erkek Voleybol Takımı, rövanş karşılaşmalarının sonunda grubunu birinci bitirmesi halinde, 30'uncusu düzenlenecek olan 2017 A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazanacak.
Milliler, rövanş karşılaşmalarının ardından puan tablosunda ikinci sırada yer almaları halinde, B Grubu'nu ikinci sırada bitirecek olan takımla 01-09 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek 3'üncü Raunt Elemeleri'nde karşılaşacak.
Biri kendi evinde, diğeri deplasmanda olmak üzere iki maç üzerinden oynanacak olan 3'üncü Raunt'da rakibini eleyen 3 ekip daha Polonya vizesi almış olacak.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:13
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