Türkiye şans tanımadı
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt E Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye, Belarus’u 3-0 yenerek grubu 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle tamamladı.
Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki müsabakanın setleri 25-23, 25-18 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi. Salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler, Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluştururken, yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe büyük destek verdi. Maçtan sonra A Milli Takım, galibiyet sevincini seyircilerle kutladı. 3 maç sonunda 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Türkiye, grubunu 7 puanda tamamladı. Rövanş maçları 23-25 Ekim tarihleri arasında Hollanda'da oynanacak.
Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Özkan Mutlugil, TVF Başkanvekili Mustafa Ekşi, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, daire müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi.
Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Özkan Mutlugil, TVF Başkanvekili Mustafa Ekşi, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, daire müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener’de deprem!
Toplam 104
Yorum
tarık bende katılıyorum sana çok bencil oynuyor pas vermiyor ayrıca o kadar şişiriyorlar anlamıyorum FB oynayacak bir futbolcu değil
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 9
Yorum
Beşiktaş Hiç mi bilet kalmadı
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 9
Yorum
metin can arıcıoğlu çok haklısınız dostlar
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