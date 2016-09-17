 Türkiye şans tanımadı – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    şans tanımadı

    Türkiye şans tanımadı

    Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt E Grubu üçüncü ve son maçında , Belarus’u 3-0 yenerek grubu 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle tamamladı.

    Turgutlu Yıldırım Beyazıt Salonu'ndaki müsabakanın setleri 25-23, 25-18 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi. Salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler, Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluştururken, yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe büyük destek verdi. Maçtan sonra A Milli Takım, galibiyet sevincini seyircilerle kutladı. 3 maç sonunda 2 galibiyet, 1 yenilgi alan , grubunu 7 puanda tamamladı. Rövanş maçları 23-25 Ekim tarihleri arasında Hollanda'da oynanacak.

    Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Özkan Mutlugil, TVF Başkanvekili Mustafa Ekşi, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, daire müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:59
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