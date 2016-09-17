Sultanlar Rusya’ya uçuyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 14. Boris Yeltsin Turnuvası için bugün Rusya'ya gidecek. 18-21 Eylül'de yapılacak turnuva için hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlılar, Dünya Grand Prix'si öncesi en ciddi provasını gerçekleştirecek.