 Sultanlar Rusya’ya uçuyor – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Sultanlar Rusya’ya uçuyor

    Sultanlar Rusya’ya uçuyor
    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 14. Boris Yeltsin Turnuvası için bugün Rusya'ya gidecek. 18-21 Eylül'de yapılacak turnuva için hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlılar, Dünya Grand Prix'si öncesi en ciddi provasını gerçekleştirecek.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:15
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