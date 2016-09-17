Sultanlar Rusya’ya uçuyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 14. Boris Yeltsin Turnuvası için bugün Rusya'ya gidecek. 18-21 Eylül'de yapılacak turnuva için hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlılar, Dünya Grand Prix'si öncesi en ciddi provasını gerçekleştirecek.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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