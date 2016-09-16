Sultanlar devlere karşı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2017 Dünya Grand Prix'sindeki rakipleri belli oldu. Filenin Sultanları, 7-9 Temmuz 2017'de ev sahipliği yapacağı ilk hafta maçlarında Brezilya, Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler, Çin'de 14-16 Temmuz'daki ikinci haftada ABD, İtalya ve ev sahibiyle kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar 21-23 Temmuz'da ise Tayland'da, İtalya, D.Cumhuriyeti ve ev sahibiyle karşılaşacak.