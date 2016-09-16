Sultanlar devlere karşı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2017 Dünya Grand Prix'sindeki rakipleri belli oldu. Filenin Sultanları, 7-9 Temmuz 2017'de ev sahipliği yapacağı ilk hafta maçlarında Brezilya, Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler, Çin'de 14-16 Temmuz'daki ikinci haftada ABD, İtalya ve ev sahibiyle kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar 21-23 Temmuz'da ise Tayland'da, İtalya, D.Cumhuriyeti ve ev sahibiyle karşılaşacak.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 23
Yorum
Zeki GS CL sizmi aglamiyordunuzt? aglamadiginiz bir gün verebilirmisin bana?Türkiye liglerinde en cok agliyan GS ve sonra BJK
- Çoraplarıyla koştu geldi
Toplam 13
Yorum
halil gerçek bjk lı olmuş
- Dirseği çıkan Berk 1.5 ay yok
Toplam 3
Yorum
buğra atasoy hazırlık maçıyla manshester city maçında forvetti
Sultanlar devlere karşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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