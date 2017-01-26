 Doğan Can, Erbaa'da – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Doğan Can, Erbaa'da

    Doğan Can, Erbaa'da
    Spor Toto 3. Lig ekibi Erbaaspor, Galatasaray U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Doğan Can Davas'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini açıklayan Doğan, "Benim için yeni bir sayfa açıldı. Erbaaspor formasıyla en iyisini yapacağım" diye konuştu.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:03
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