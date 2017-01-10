Yeni kemer başkanına silahlı saldırı
Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeni Kemer Bld.'nin kulüp başkanı Ömer Bilici'ye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bilici, yara almadan kurtuldu. Kulüpte çalıştığı bildirilen saldırgan kaçarken, Kemer-Antalya yolu üzerindeki Palmiye Kavşağı'nda yakalandığı bildirildi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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