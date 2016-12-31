 Altay, Murat Uslu’yu aldı – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    , Murat Uslu’yu aldı

    Altay, Murat Uslu’yu aldı
    Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay ara transer döneminde ikinci imzayı Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan sağ bek 'ya attırdı. Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar ön sözleşme imzaladı.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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