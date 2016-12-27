Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Fahri Tatan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sakaryaspor Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Fahri Tatan ile anlaşmaya vardı. Dün Erzurumspor ile olan sözleşmesini fesheden Tatan'nın sabah erken saatlerde Sakarya'ya gelerek takımla birlikte sabah idmana çıktı. Fahri Tatan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
Sakaryaspor'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tatan, "Öncelikli işimiz ikinci yarıyı çok iyi geçirip şampiyon olmamız lazım. Bende bu şampiyonluk yolunda tüm tecrübelerimi sahaya yansıtacağımdan herkes emin olsun" dedi.
Sakaryaspor'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tatan, "Öncelikli işimiz ikinci yarıyı çok iyi geçirip şampiyon olmamız lazım. Bende bu şampiyonluk yolunda tüm tecrübelerimi sahaya yansıtacağımdan herkes emin olsun" dedi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 19:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Onazi hüngür hüngür ağladı
Toplam 22
Yorum
ckasimay üc takim taraftari olmak kolay. bu üc takimin biri 30 sene Sampiyon olmasin bakalim ne kadar taraftari kaliyor.
- Takviye gerek
Toplam 26
Yorum
neoplan ts sıradan bir anadolu klübü
- Trabzonspor tarihinin en kötü ilk yarısı
Toplam 17
Yorum
neoplan gözgöz çıkar ts düşer.
Fahri Tatan Sakaryaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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