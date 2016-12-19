Sakaryaspor fırsat tepti

3. Lig 3. Grup'ta A SPOR'dan yayınlanan maçta şampiyonluk adayı Sakaryaspor, deplasmanda lig sonuncusu Maltepespor ile 0-0 berabere kalarak önemli bir fırsatı tepti. Tuncay Şanlı yönetimindeki yeşil-siyahlılar, lider A.Afyonspor'ın da puan kaybettiği haftada, farkı kapama şansını kullanamadı. Tatangalar, bu beraberliğin ardından puanını 32'ye çıkarttı ve ilk devreyi 3. sırada tamamladı.