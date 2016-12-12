 Şehitler için ağladı – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Şehitler için ağladı

    Şehitler için ağladı

    ’daki Sakarya’nın, Muğla’yı 2-0 yendiği maçta gol atan Erçağ, asker selamı verdi göz yaşlarına boğuldu.

    Üçüncü Lig 3. Grup'ta 'un Muğla'yı 2-0 yendiği A SPOR'daki maçta ilk golü atan Erçağ Evirgen, golden sonra asker selamı verdi ve göz yaşlarına hakim olamadı. Benzer görüntüler Samsun'da da vardı. Samsunsporlu futbolcular maç öncesi saha kenarında görevli polislere sarılıp taziyelerini sundular.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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