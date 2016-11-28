 Sakaryaspor doludizgin ilerliyor! – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    doludizgin ilerliyor!

    Sakaryaspor doludizgin ilerliyor!
    'ta 'nın teknik direktörlüğe getirildiği , 'dan naklen ve şifresiz yayınlanan, usta teknik direktör 'ın yorumlarıyla renk kattığı maçta 'yı 2-1 yenerek 2. sıraya yükseldi. 'ın gollerini 33'te Fikret, 84'te Hacı Ömer kaydetti. Bayrampaşa'nın golü ise 87'de Furkan'dan geldi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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