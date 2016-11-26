Fatih Terim 3. Lig maçını izledi

Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim, Spor Toto 3. Lig maçını izledi.

Spor Toto 3. Lig maçı Darıca Gençlerbirliği - Tarsus İdman Yurdu maçını izleyen Terim "Bundan sonra 2. Lig, 3. Lig ve 1. Lig maçlarını izlemeye daha sık gideceğim" eddi.



Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim, Darıca'da oynanan Spor Toto 3. Lig'deki Darıca Gençlerbirliği - Tarsus İdman Yurdu mücadelesini izledi.

Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Darıca Gençlerbirliği kendi evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. Darıca 15 Şehitleri Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi izlemeye Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim de geldi. Terim'in hafta içi 2. ve 3. Lig takımlarının yöneticileri ile Milli Takım oyuncu havuzunu genişletme çalışmaları için yapılmış olan toplantının ardından maça geldiği öğrenildi.



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bundan sonra 2. Lig, 3. Lig ve 1. Lig maçlarını izlemeye daha sık gideceğim. Bugün buradayım. Yarın İstanbul'da başka maçlara gideceğim. Bundan sonra daha çok göreceksiniz beni 2. Lig ve 3. Lig maçlarında. Türkiye Kupası'nın statüsü güzel. Türkiye'nin kupası. 2. Lig, 3. Lig, 1. Lig ve Süper Lig hepsini kapsayan bir kupa. O yüzden çok zevkli geçiyor" dedi.



Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim maçın ikinci yarısı sona ermeden stadyumdan ayrıldı.

