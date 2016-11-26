 CAS vedası! – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    CAS vedası!

    CAS vedası!
    3. Lig'deki Ordu'nun 34 yaşındaki golcüsü Kuru, CAS'ın süresiz doping cezasıyla futbolu bıraktı. Geçen sezon PFDK'nin 6 aylık cezasını az bulan WADA, CAS'a başvurmuştu. Kuru, geçen hafta Denizli'ye galibiyet golünü atmıştı.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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