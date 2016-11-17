 Tuncay Şanlı ilk kez yenildi – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    ilk kez yenildi

    Tuncay Şanlı ilk kez yenildi
    3. Lig 3. Grup'ta 'u çalıştıran , göreve geldikten sonraki ilk yenilgisini aldı. Tatangalar, evinde zirve mücadelesi yaptığı Diyarbekir'e 1-0 mağlup oldu. Sakarya 4. sırada yer alırken, Diyarbekir ise 5. sıraya yükseldi.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
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