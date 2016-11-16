 İbrahim Akın kayıplarda – Fotomaç – 16 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    kayıplarda

    İbrahim Akın kayıplarda
    'ta yer alan Altay'ın alt yapısından yetişen, Süper Lig'den düşen Sivasspor'dan büyük umutlarla transfer edilen eski Beşiktaşlı , 13 haftanın geride kaldığı ligde sergilediği performansla adeta hayal kırıklığı yarattı. 9 maçta görev alan Akın, henüz gol sevinci yaşayamadı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İbrahim Akın kayıplarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.