Altay’da Biçer yolda
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun 12'nci haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 5-3 yenilerek play-off hattından düşen Altay'da yönetimin teknik direktör Ümit Turmuş ile yolları ayırma kararı aldığı, yerine, son olarak bu sezon Nazilli Belediyespor'u çalıştıran Cüneyt Biçer'i getireceği öğrenildi.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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