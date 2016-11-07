 ‘Şanlı’ Sakarya: 2-0 – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    ‘Şanlı’ Sakarya: 2-0

    ‘Şanlı’ Sakarya: 2-0
    'ta Sakaryaspor lider Orhangazispor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz hafta göreve gelen teknik direktör yönetiminde Denizli Bld zaferinin ardından 2'de 2 yaptı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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