 Alt sıradan çıkacağız – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Alt sıradan çıkacağız

    Alt sıradan çıkacağız
    3. Lig 1. Grup takımlarından 'da göreve gelen Recep Aydemir. "Başarılı olmak için çok çalışacağız" dedi. Tecrübeli teknik adam, "Öncelikle takımın bulunduğu yerden çok daha iyi yerlyere gelebilmesi için çaba sarfedeceğiz. Takımda bu potansiyel var" açıklamasını yaptı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:45
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