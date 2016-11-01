Alt sıradan çıkacağız
3. Lig 1. Grup takımlarından Erzin Belediyespor'da göreve gelen Recep Aydemir. "Başarılı olmak için çok çalışacağız" dedi. Tecrübeli teknik adam, "Öncelikle takımın bulunduğu yerden çok daha iyi yerlyere gelebilmesi için çaba sarfedeceğiz. Takımda bu potansiyel var" açıklamasını yaptı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Alt sıradan çıkacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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