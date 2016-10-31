Tuncay galibiyetle başladı
3. Lig 3. Grup'ta Tuncay Şanlı, yardımcısı Aurelio ile birlikte Sakaryaspor'un başında çıktığı ilk maçta, Denizli BBSK'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar ligde puanını 17'ye yükseltip 4. sıraya çıkarken, oyuncu-antrenör olarak görev yapan milli yıldız karşılaşmada forma giydi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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