 Tuncay galibiyetle başladı – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Tuncay galibiyetle başladı

    Tuncay galibiyetle başladı
    'ta , yardımcısı ile birlikte 'un başında çıktığı ilk maçta, 'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar ligde puanını 17'ye yükseltip 4. sıraya çıkarken, oyuncu-antrenör olarak görev yapan milli yıldız karşılaşmada forma giydi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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